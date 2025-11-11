Німеччина

Скаути німецького клубу відвідали матч у Штутгарті, але переговорів із гравцем Феєнорда поки що немає.

Боруссія Дортмунд активно спостерігає за центральним півзахисником Феєноорда Квінтеном Тімбером, повідомляє журналіст Патрік Бергер зі Sky Sport Deutschland.

За інформацією джерела, представники німецького клубу були присутні на матчі Штутгарт — Феєноорд у Лізі Європи, аби оцінити гру 24-річного футболіста збірної Нідерландів.

Зазначається, що процес скаутингу вже перебуває на завершальному етапі, однак контактів із самим гравцем або його оточенням наразі не було.

Кінцевого рішення щодо можливого переходу Тімбера ще не ухвалено. У Дортмунді планують оновлення півзахисту, адже влітку команду можуть залишити Саліх Озджан та Паскаль Гросс.

Феєноорд, своєю чергою, прагне продовжити контракт із Квінтеном Тімбером, термін дії якого спливає найближчим часом.

Також нагадаємо, що Квінтен є братом-близнюком правого захисника лондонського Арсеналу Юррієна Тімбера.