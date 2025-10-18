Англія

Капітан не продовжуватиме контракт з "орлами".

Головний тренер лондонського Крістал Пелес Олівер Гласнер заявив, що капітан команди Марк Геї наступного літа стане вільним агентом. Цитує австрійського фахівця TNT Sports.

"Марк вже сказав нам, що не підпише новий контракт. Він йде наступного року.

Клуб хотів, щоб він залишився. Йому запропонували новий контракт. Але Марк сказав: "Я хочу чогось іншого". І це нормально", – заявив Гласнер.

Чинна трудова угода 25-річного англійця розрахована до 30 червня 2026 року.

Цього сезону Марк Геї відіграв за Крістал Пелес 12 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що капітан Крістал Пелес на прицілі Ліверпуля, Реала і Барселони.