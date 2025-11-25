Англія

Француз або продовжує контракт, або клуб продасть його взимку, щоб уникнути втрати безкоштовно.

Ліверпуль готовий розглянути продаж захисника Ібраїма Конате під час зимового трансферного вікна, якщо гравець не погодиться на продовження контракту. Нинішня угода француза діє до літа 2026 року.

Клуб веде тривалі переговори щодо нового контракту, проте Конате поки що не погодився на запропоновані умови. Ліверпуль прагне уникнути повторення ситуації з відходом Трента Александера-Арнольда і розглядає продаж гравця, щоб не втратити його безкоштовно.

У разі можливого відходу Конате "червоні" планують підписати Марка Геї. Попередні спроби трансферу гравця Крістал Пелас були невдалими, проте клуб ще зберігає шанси на успіх.

У сезоні 2025/26 Конате провів 17 матчів у всіх турнірах, забив один гол у ворота Айнтрахта (5:1) у Лізі чемпіонів.

Ліверпуль займає 12-е місце в АПЛ із 18 очками. Наступний матч команда проведе 26 листопада вдома проти ПСВ у Лізі чемпіонів.