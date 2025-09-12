Англія

Французький захисник близький до переходу в Реал на правах вільного агента.

Захисник Ліверпуля та збірної Франції Ібраїма Конате відхилив пропозиції чемпіонів Англії про продовження контракту, термін якого спливає в червні 2026 року.

26-річний футболіст має намір перебратися до Ла Ліги, де головним претендентом на його підписання є мадридський Реал. Іспанський гранд готовий запропонувати йому угоду до 2031 року.

Як повідомляє New York Times, Ліверпуль ризикує втратити важливого гравця безплатно, адже не зумів ані домовитися про новий контракт, ані продати футболіста під час літнього трансферного вікна.

Раніше Реал пропонував близько 20 мільйонів євро, проте англійці вимагали вдвічі більше. У результаті мадридці вирішили дочекатися завершення контракту й підписати француза в статусі вільного агента.

Раніше сам Конате прокоментував чутки щодо мадридського Реалу.