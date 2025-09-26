Англія

На захисника претендують Челсі, Манчестер Сіті та Арсенал.

У Ліверпулі побоюються, що влітку 2026 року клуб може залишитися без Ібраїми Конате.

Контракт 26-річного центрального захисника завершується наступного літа, і він має право піти в статусі вільного агента.

За інформацією TBR Football, інтерес до француза проявляють Челсі, Манчестер Сіті та Арсенал. На Енфілді сподіваються, що футболіст погодиться на нову угоду, однак у клубі готуються й до серйозної конкуренції з боку інших грандів АПЛ.

У поточному сезоні Конате вже провів сім матчів у складі Ліверпуля.

Раніше сам Конате прокоментував чутки щодо мадридського Реалу.