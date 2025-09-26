На захисника претендують Челсі, Манчестер Сіті та Арсенал.
Ібраїма Конате, Getty Images
26 вересня 2025, 09:45
У Ліверпулі побоюються, що влітку 2026 року клуб може залишитися без Ібраїми Конате.
Контракт 26-річного центрального захисника завершується наступного літа, і він має право піти в статусі вільного агента.
За інформацією TBR Football, інтерес до француза проявляють Челсі, Манчестер Сіті та Арсенал. На Енфілді сподіваються, що футболіст погодиться на нову угоду, однак у клубі готуються й до серйозної конкуренції з боку інших грандів АПЛ.
У поточному сезоні Конате вже провів сім матчів у складі Ліверпуля.
Раніше сам Конате прокоментував чутки щодо мадридського Реалу.