Франція

Лідери національної команди відновлюються після ушкоджень, отриманих у клубах.

Нападник Реала Мадрид Кіліан Мбаппе та центральний захисник Ліверпуля Ібраїма Конате не брали участі в останньому тренуванні збірної Франції, — повідомляють ЗМІ.

Обидва футболісти зазнали незначних ушкоджень під час виступів за свої клуби, однак попри це приєдналися до розташування національної команди. Медичний штаб французів наразі оцінює їхній стан.

10 жовтня команда Дідьє Дешама проведе матч кваліфікації до чемпіонату світу-2026 проти Азербайджану, а 13 жовтня – зустрінеться з Ісландією.

Французи виступають у відбірковій групі, одним із представників якої є Україна.