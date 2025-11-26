Англія

Лондонці готові перехопити 20-річного таланта Ельче Родріго Мендосу, за якого розгорнеться справжня битва між грандами.

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета готовий вступити в трансферне протистояння зі своїм другом дитинства Хабі Алонсо, щоб підписати одну з найяскравіших молодих зірок іспанського футболу — Родріго Мендосу.

Півзахисник Ельче, якого на батьківщині вже встигли охрестити "новим Педрі" за його бачення поля та техніку, став пріоритетною ціллю для кількох європейських топ-клубів.

За інформацією The Telegraph, Хабі Алонсо активно підштовхує мадридський Реал до підписання гравця, проте Арсенал має намір зіграти на випередження.

20-річний іспанець проводить проривний сезон у Ла Лізі. Його контракт із Ельче містить доволі скромну для сучасного ринку клаусулу у розмірі 20 мільйонів євро. Це робить його надзвичайно привабливим варіантом для клубів, які шукають підсилення центру поля без космічних витрат.