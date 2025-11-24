Англія

Лондонці хочуть купити центрбека.

Лондонські Челсі та Арсенал мають намір придбати центрального захисника Ноттінгем Форест Мурілло. Про це повідомляє Caught Offside.

За інформацією джерела, керівництво "лісників" не збирається продавати свого ключового виконавця посеред сезону, але може розглянути пропозицію в розмірі 80-90 мільйонів євро.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 55 млн. євро.

Цього сезону Мурілло відіграв за Ноттінгем Форест 12 матчів та забив один гол.