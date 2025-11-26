Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 лондонський Арсенал прийматиме мюнхенську Баварію.

Поєдинок відбудеться в середу, 26 листопада, на Арсенал Стедіум у Лондоні, Англія. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу можна поставити з коефіцієнтом 2.24, тоді як потенційний успіх Баварії оцінюється показником 3.19. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.68.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5", представлений показником 2.19.

Коефіцієнтом 2.52 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Гаррі Кейна, тоді як потенційний гол Букайо Сака — 2.93.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Арсенал заб'є в першому таймі". На нього можна поставити з показником 1.86.

Слідкуйте за матчем Арсенал — Баварія на Football.ua.