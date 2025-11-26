Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Арсенал — Баварія, Getty Images
26 листопада 2025, 08:15
У рамках п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 лондонський Арсенал прийматиме мюнхенську Баварію.
Поєдинок відбудеться в середу, 26 листопада, на Арсенал Стедіум у Лондоні, Англія. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу можна поставити з коефіцієнтом 2.24, тоді як потенційний успіх Баварії оцінюється показником 3.19. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.68.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5", представлений показником 2.19.
Коефіцієнтом 2.52 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Гаррі Кейна, тоді як потенційний гол Букайо Сака — 2.93.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Арсенал заб'є в першому таймі". На нього можна поставити з показником 1.86.
Слідкуйте за матчем Арсенал — Баварія на Football.ua.