Англія

Майбутнє француза у Ліверпулі залишається під питанням.

Мадридський Реал розглядав можливість придбання центрального захисника Ліверпуля Ібраїма Конате, проте офіційно повідомив клуб з Англії, що не планує здійснювати цей трансфер, повідомляє Давід Орнштейн.

Наразі контракт Конате в Ліверпулі залишається неврегульованим, і його подальше перебування в команді або можливий перехід на інший клуб поки не визначені.

Поточна угода 26-річного французького оборонця чинна до кінця сезону-2025/26.

Раніше повідомлялось, що у разі можливого відходу Конате "червоні" планують підписати Марка Геї. Попередні спроби трансферу гравця Крістал Пелас були невдалими, проте клуб ще зберігає шанси на успіх.

У сезоні 2025/26 Конате провів 18 матчів у всіх турнірах, забив один гол у ворота Айнтрахта (5:1) у Лізі чемпіонів.