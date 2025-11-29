Англія

Лісандро Мартінес відновився після пошкодження.

Центральний захисник Лісандро Мартінес, який пропустив тривалий час через проблеми зі спиною, повністю одужав і готовий повернутися на поле.

Рубен Аморім під час спілкування з пресою розвіяв усі сумніви щодо фізичного стану ключового гравця оборони.

"Лісандро готовий. Він тренувався з командою і почувається добре. Його характер та бійцівські якості — це саме те, що нам зараз потрібно", — дав зрозуміти наставник.

Повернення М'ясника (прізвисько Мартінеса) є критично важливим для Аморіма. Португальський фахівець відомий своєю тактичною схемою з трьома центральними захисниками, і лівоногий Мартінес, який володіє першим пасом, вважається ідеальним виконавцем для цієї системи.

Очікується, що аргентинець займе своє місце у стартовому складі вже в найближчому поєдинку, ставши фундаментом для побудови нової структури гри Манчестер Юнайтед.