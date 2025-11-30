Англія

Зірка Челсі прагне стати найнебезпечнішим опорником світу

Мойсес Кайседо поставив перед собою амбітну мету — регулярно відзначатись результативними діями.

24-річний еквадорець, став ключовим гравцем та лідером оновленого Челсі під керівництвом Енцо Марески.

Після важкого старту на Стемфорд Брідж та шквалу критики, Кайседо зумів перевернути гру. Минулий сезон він завершив із трофеями (Ліга конференцій та Клубний чемпіонат світу), ставши єдиним гравцем синіх, який зіграв у всіх 38 матчах АПЛ.

Нинішнього сезону його вплив на гру команди став ще помітнішим. Нещодавній розгром Барселони (3:0) у Лізі чемпіонів став яскравим підтвердженням його класу, де він домінував у центрі поля.

Попри те, що багато експертів вже називають його найкращим опорником світу, сам Кайседо залишається скромним:

"Ні, є так багато гравців, які кращі за мене. Я не хочу заявляти світові, що я найкращий, бо це неправда. У своїй голові я — найкраща версія себе, розумієте? Але я відчуваю, що можу дати більше. Голами, асистами. Я знаю, що моя позиція — допомагати центральним захисникам, але я здатен на більше".

Попереду у Челсі надважливий матч проти лідера чемпіонату — Арсенала. Кайседо з нетерпінням чекає дуелі з Декланом Райсом, якого вважає одним із найкращих у світі:

"Це буде чудова битва, я і він. Люди порівнюють нас, але ми не ворогуємо. Він хоче досягти успіху, і я теж буду битися. Я готовий" — наголосив Кайседо.

На запитання, чи зможе Челсі зупинити безпрограшну серію команди Артети (16 матчів), еквадорець відповів лаконічно, але впевнено:

"Чому ні? Вони грають дуже добре, але Арсенал ще не грав проти нас"

Челсі зіграє проти в Арсеналу сьогодні о 18:30 в рамках центрального матчу 13 туру АПЛ.