Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 13-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26 Челсі прийматиме Арсенал.

Поєдинок відбудеться в неділю, 30 листопада, на стадіоні Стемфорд Брідж у Лондоні, Англія. Початок — о 18:30 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу можна поставити з коефіцієнтом 2.27, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 3.42. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.28.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5", представлений показником 1.94.

Коефіцієнтом 3.00 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Букайо Сака, тоді як потенційний гол Жуана Педро — 3.50.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3". На нього можна поставити з показником 1.83.

Слідкуйте за матчем Челсі — Арсенал на Football.ua.