Англія

Головний тренер Арсеналу віддав належне лондонським сусідам.

Під час спілкування з пресою наставник канонірів відкинув припущення, що висока позиція аристократів у таблиці є випадковою.

За словами іспанського фахівця, команда зі Стемфорд Брідж демонструє футбол, який дозволяє їм на рівних конкурувати з Манчестер Сіті, Ліверпулем та самим Арсеналом.

"Ми повинні бути чесними — подивіться на їхні цифри, на те, як вони грають. Вони повністю заслуговують бути там, де вони зараз знаходяться. Це не везіння, це результат їхньої роботи та якості складу. Вони безумовно в гонці за титул", — наголосив Артета.

Наставник відзначив, що синім вдалося знайти стабільність та ефективність, які перетворили їх на грізну силу в поточному розіграші АПЛ.

Челсі зіграє з Арсеналом цієї неділі о 18:30 в рамках 13 туру АПЛ.