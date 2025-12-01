Англія

Португалець відзначив характер команди та гол Зіркзе, який повернув упевненість форварду.

Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш прокоментував важливу перемогу над Крістал Пелес (2:1) у матчі 13-го туру АПЛ. Португалець став головним творцем успіху команди, оформивши два результативні паси.

Фернандеш наголосив, що МЮ було критично важливо реабілітуватися після поразки від Евертона (0:1):

"Нам потрібні були ці три очки після невдалого матчу з Евертоном. Ми повинні були швидко реагувати, і, думаю, нам це вдалося в другому таймі. Я дуже радий за Джошуа Зіркзе — він забив після довгої паузи, це додасть йому впевненості. Також я радий поверненню Лісандро Мартінеса".

У нинішньому сезоні 31-річний півзахисник має два голи та п'ять асистів у 14 матчах за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах.

Нагадаємо, після перемоги над Крістал Пелес Фернандеш піднявся на четверте місце в рейтингу асистентів Манчестер Юнайтед.