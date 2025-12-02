Англія

Мікель Артета повідомив невтішні новини перед важливим протистоянням.

На передматчевій пресконференції головний тренер Мікель Артета поділився невтішною інформацією щодо травм захисника Вільяма Саліба та вінгера Леандро Троссара.

Наставник підтвердив, що відновлення обох гравців затягується, і шанси побачити їх на полі завтра — мінімальні.

"Вони під величезним питанням на гру з Брентфордом. Хлопці ще не тренувалися. Нам потрібно зачекати та подивитися", — заявив Артета.

Вільям Саліба пропустив попередній матч проти Челсі через пошкодження, отримане на тренуванні. Артета зазначив, що француз ще не відновився повністю:

"У нього був невеликий дискомфорт, тож це питання кількох днів. Побачимо, чи зможе він бути готовим завтра" — наголосив Мікель.

Леандро Троссар має проблеми з литковий м'язом, через які він був замінений у грі Ліги чемпіонів проти Баварії. Його повернення теж очікується вже найближчими днями, але участь у дербі малоймовірна.

Артета торкнувся теми реабілітації Кая Гаверца. За словами тренера, повернення німця доведеться чекати ще кілька тижнів, адже йому потрібно більше часу для адаптації до навантажень після операції на коліні.

Матч Арсенал» — Брентфорд відбудеться 3 грудня о 21:30.