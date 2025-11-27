Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 26 листопада 2025 року.

Лондонський Арсенал у матчі п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв мюнхенську Баварію на власному полі (3:1).

Команда Ганса-Дітера Фліка домінувала на м’ячі в першому таймі, але пропустила теж першою за підсумком класичного кутового від "канонірів".

Незважаючи на те, що майже одразу після цього колектив Венсана Компані відігрався, у другому таймі гості провалились та дозволи суперникам створити надто багато моментів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Баварія у рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Арсенал — Баварія 3:1

Голи: Тімбер, 22, Мадуеке, 69, Мартінеллі, 77 — Карл, 32

Арсенал: Рая — Тімбер (Вайт, 80), Саліба, Москера, Льюїс-Скеллі (Калафіорі, 68) — Субіменді, Езе, Райс — Сака (Мартінеллі, 68), Меріно, Троссар (Мадуеке, 38).

Баварія: Ноєр — Лаймер (Бішоф, 72), Упамекано (Кім, 81), Та, Станішич — Кімміх (Горецка, 81), Павлович — Олісе, Карл (Геррейру, 81), Гнабрі (Джексон, 72) — Кейн.

Попередження: Саліба — Упамекано, Лаймер