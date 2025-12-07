Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 6 грудня 2025 року.

Лондонський Челсі у матчі 15 туру англійської Прем'єр-ліги не зміг у гостях обіграти Борнмут (0:0).

Команда Енцо Марески очікувано володіла перевагою у матчі, проте за іронією долі, більше моментів було у господарів поля, що відображаєтся у перевазі в ударах по воротах – 13 проти 11.

Таким чином, Челсі не може виграти в АПЛ вже три матчі поспіль — "сині" йдуть на четвертому місці, відстаючи від Арсеналу на вісім очок. У Борнмута 20 балів та 13 позиція.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Борнмут — Челсі у рамках 15-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Борнмут – Челсі 0:0

Борнмут: Петрович — Сміт, Діакіті, Сенесі (Хілл, 62), Трюффер — Скотт — Хіменес (Адлі, 74), Таверньє, Клюйверт (Брукс, 74), Семеньйо — Еванілсон (Унал, 88).

Челсі: Санчес — Гюсто, Фофана, Чалоба, Кукурелья — Джеймс, Фернандес — Нету, Палмер (Педро, 58), Гарначо (Естевао, 77) — Делап (Гіу, 32).

Попередження: Гіу, Нету.