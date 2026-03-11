Ліга чемпіонів

Наставник прокоментував ключові моменти гри та ефективну роботу Облака й Альвареса.

Головний тренер Атлетіко Мадрид Дієго Сімеоне прокоментував перемогу своєї команди над Тоттенгемом з рахунком 5:2 у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Ми створили ситуації, які працювали на нас. У першому таймі могли діяти більш рішуче, а гол, який нам забили, можна було запобігти.

У другому таймі Облак відбив небезпечний момент за рахунку 4:2, а Альварес забив п’ятий гол. Це важлива перемога над серйозним англійським суперником. У матчі-відповіді нам доведеться боротися, як і в кожному виїзному поєдинку в Європі.

Нам потрібно було продовжувати грати з тим же настроєм, що і на початку. Команда в цілому провела хороший матч і на початку створювала моменти, щоб щось сталося. Перемога могла бути більшою.

Заміна воротаря у Тоттенгема? Я не стикався з таким на професійному рівні. Це не моя проблема, а питання тренера і голкіпера іншої команди. Не коментую чужі рішення", — наводить слова аргентинця Marca.

Матч-відповідь між Тоттенгемом і Атлетіко Мадрид відбудеться 18 березня в Лондоні.