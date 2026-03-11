Ліга чемпіонів

Форвард прокоментував чутки про трансфер.

Мадридський Атлетіко напередодні обіграв лондонський Тоттенгем у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Атлетіко Мадрид — Тоттенгем 5:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "матрацників" Антуана Грізманна розпитали про останній трансферні чутки довкола його ймовірного відходу з клубу наприкінці сезону.

"Я дуже щасливий тут і насолоджуюсь кожною миттю в Атлетіко. Я думаю, що те, що я роблю на полі, багато говорить про мою відданість цьому клубу.

Ідея полягає в тому, щоб пройти весь шлях з Атлетіко до кінця. Я хочу зіграти у фіналі Кубка Іспанії, а також прагнути досягнути всього, що можу з цим клубом", — заявив французький виконавець.

Матч-відповідь між Тоттенгемом і Атлетіко відбудеться 18 березня на Тоттенгем Готспур Стедіум.