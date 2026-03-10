Англія

Наступним суперником "молотобійців" стане Лідс Юнайтед.

Вест Гем став останнім учасником чвертьфіналу Кубка Англії, здолавши Брентфорд у драматичному протистоянні 1/8 фіналу. Основний та додатковий час матчу на Лондон Стедіум завершився з рахунком 2:2, а в серії пенальті точнішими виявилися господарі — 5:3.

Лондонці відкрили рахунок на 19-й хвилині. Після подачі з флангу Пабло скинув м’яч у центр штрафного майданчика, де Джаррод Боуен із близької відстані проштовхнув його у ворота. Втім, уже на 28-й хвилині Брентфорд відігрався — після навісу Данго Уаттари та скидки Натана Коллінза Ігор Тьяго переправив м’яч у сітку.

Ще до перерви Вест Гем знову вийшов уперед. На 34-й хвилині господарі отримали право на пенальті, який впевнено реалізував Боуен, оформивши дубль. Команда Нуну Ешпіріту Санту тривалий час утримувала мінімальну перевагу, однак на 80-й хвилині Брентфорд заробив одинадцятиметровий після фолу Крисенсіо Саммервілла. Ігор Тьяго з позначки не помилився і зрівняв рахунок — 2:2.

У додатковий час команди не змогли визначити переможця, тому доля путівки до чвертьфіналу вирішувалася в серії пенальті. У складі Вест Гема свої удари реалізували Джаррод Боуен, Валентін Кастельянос, Томаш Соучек, Константінос Мавропанос і Каллум Вілсон. У Брентфорда забили Ігор Тьяго, Кін Льюїс-Поттер і Матіас Єнсен, а Данго Уаттара не зміг переграти Альфонса Ареола, пробивши невдалою паненкою.

Таким чином, Вест Гем переміг у серії пенальті 5:3 і пробився до чвертьфіналу Кубка Англії, де зіграє проти Лідс Юнайтед.

*Вест Гем — Брентфорд 2:2 (пен. 5:3)

Голи: Боуен, 19, 34 (пен) - Тьяго, 28, 81 (пен)

Вест Гем: Ареола — Вокер-Пітерс (Ван-Біссака, 91), Мавропанос, Дісасі, Скарлз (Маєрс, 46) — Соучек, Канте (Магасса, 76) — Боуен, Фернандеш (Вілсон, 106), Траоре (Саммервілл, 46) — Пабло (Кастельянос, 60)

Брентфорд: Келлегер — Льюїс-Поттер, Коллінз, Аєр (ван ден Берг, 97), Кайоде — Гендерсон, Ярмолюк (Єнсен, 63) — Шаде (Фуро, 106), Дамсгор (Донован, 87), Уаттара — Тьяго

Попередження: Саммервілл, Соучек