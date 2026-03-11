Англія

25-річний бразилець продовжить відновлення у Реалі.

Бразильський вінгер Родріго із мадридського Реал Мадрид потрапляв до сфери інтересів англійського Тоттенгему, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією інсайдера, клуб АПЛ навіть почав переговори щодо можливого трансферу бразильця, але розрив передньої хрестоподібної зв’язки та латерального меніска змінив плани 25-річного футболіста.

Раніше повідомлялось, що Родріго вирішив продовжити виступи за мадридський гранд, за який грає з літа 2019 року. Відтоді він провів 297 матчів у футболці Реала, забив 71 гол і віддав 57 результативних передач. Діючий контракт Родріго із "мадридцями" розрахований до червня 2028 року.

Відзначимо, що через травму бразилець приблизно десять місяців залишатиметься поза футболом. Крім того, стало відомо, що він грав із частковим розривом ще з 2023 року. У поточному сезоні Родріго провів 27 матчів за Реал, у яких забив 3 голи та віддав 4 асисти.