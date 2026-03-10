Англія

Півзахисник Манчестер Сіті уникнув дискваліфікації, але отримав значний штраф.

Півзахисник Манчестер Сіті Родрі отримав фінансове покарання від Футбольної асоціації Англії за публічну критику суддівства після матчу проти Тоттенгема.

Інцидент стався після нічийної гри 2:2. Іспанський хавбек поставив під сумнів рішення головного арбітра Роберта Джонса зарахувати перший гол господарів, який забив Домінік Соланке. На думку футболіста, у тому епізоді форвард порушив правила проти захисника Манчестер Сіті Марка Геї.

Футбольна асоціація розцінила заяви 29-річного гравця як порушення регламенту, адже вони ставили під сумнів неупередженість арбітра. Родрі погодився з висунутими звинуваченнями.

Незалежна дисциплінарна комісія вирішила обмежитися штрафом у розмірі 80 тисяч фунтів стерлінгів та офіційним попередженням, не застосовуючи дискваліфікацію.

Таким чином, півзахисник зможе взяти участь у найближчому матчі Прем’єр-ліги проти Вест Гема. Ця зустріч відбудеться між двома поєдинками Манчестер Сіті проти Реала в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.