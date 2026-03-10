Півзахисник Манчестер Сіті уникнув дискваліфікації, але отримав значний штраф.
Родрі Getty Images
10 березня 2026, 09:43
Півзахисник Манчестер Сіті Родрі отримав фінансове покарання від Футбольної асоціації Англії за публічну критику суддівства після матчу проти Тоттенгема.
Інцидент стався після нічийної гри 2:2. Іспанський хавбек поставив під сумнів рішення головного арбітра Роберта Джонса зарахувати перший гол господарів, який забив Домінік Соланке. На думку футболіста, у тому епізоді форвард порушив правила проти захисника Манчестер Сіті Марка Геї.
Футбольна асоціація розцінила заяви 29-річного гравця як порушення регламенту, адже вони ставили під сумнів неупередженість арбітра. Родрі погодився з висунутими звинуваченнями.
Незалежна дисциплінарна комісія вирішила обмежитися штрафом у розмірі 80 тисяч фунтів стерлінгів та офіційним попередженням, не застосовуючи дискваліфікацію.
Таким чином, півзахисник зможе взяти участь у найближчому матчі Прем’єр-ліги проти Вест Гема. Ця зустріч відбудеться між двома поєдинками Манчестер Сіті проти Реала в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.