Відбулося жеребкування чвертьфіналу Кубка Англії. Церемонія пройшла на стадіоні Лондон Стедіум перед матчем п’ятого раунду між Вест Гемом та Брентфордом.

Кульки з командами витягував колишній воротар збірної Англії Джо Гарт. За підсумками процедури визначилися всі пари наступної стадії турніру.

Центральним протистоянням чвертьфіналу стане матч між Манчестер Сіті та Ліверпулем. Також у цьому раунді Саутгемптон зустрінеться з Арсеналом, Челсі зіграє проти Порт Вейла, а переможець пари Вест Гем – Брентфорд поміряється силами з Лідсом.

Поєдинки 1/4 фіналу Кубка Англії мають відбутися у вихідні 4-5 квітня. 