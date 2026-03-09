Матчі наступного раунду найстарішого футбольного турніру заплановані на початок квітня.
Кубок Англії, Getty Images
09 березня 2026, 23:00
Відбулося жеребкування чвертьфіналу Кубка Англії. Церемонія пройшла на стадіоні Лондон Стедіум перед матчем п’ятого раунду між Вест Гемом та Брентфордом.
Кульки з командами витягував колишній воротар збірної Англії Джо Гарт. За підсумками процедури визначилися всі пари наступної стадії турніру.
Центральним протистоянням чвертьфіналу стане матч між Манчестер Сіті та Ліверпулем. Також у цьому раунді Саутгемптон зустрінеться з Арсеналом, Челсі зіграє проти Порт Вейла, а переможець пари Вест Гем – Брентфорд поміряється силами з Лідсом.
Поєдинки 1/4 фіналу Кубка Англії мають відбутися у вихідні 4-5 квітня.