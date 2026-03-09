Англія

Матчі наступного раунду найстарішого футбольного турніру заплановані на початок квітня.

Відбулося жеребкування чвертьфіналу Кубка Англії. Церемонія пройшла на стадіоні Лондон Стедіум перед матчем п’ятого раунду між Вест Гемом та Брентфордом.

Кульки з командами витягував колишній воротар збірної Англії Джо Гарт. За підсумками процедури визначилися всі пари наступної стадії турніру.

Центральним протистоянням чвертьфіналу стане матч між Манчестер Сіті та Ліверпулем. Також у цьому раунді Саутгемптон зустрінеться з Арсеналом, Челсі зіграє проти Порт Вейла, а переможець пари Вест Гем – Брентфорд поміряється силами з Лідсом.

Поєдинки 1/4 фіналу Кубка Англії мають відбутися у вихідні 4-5 квітня.