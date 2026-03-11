Англія

Клуб намагається продовжити контракт з Миколенком, а у разі відходу готовий підсилити лівий фланг 19-річним англійцем.

Евертон продовжує переговори про новий контракт з лівим захисником збірної України Віталій Миколенко, чия поточна угода діє до літа 2026 року. Незважаючи на кілька місяців обговорень, остаточного рішення поки немає.

Якщо Миколенко покине клуб, "іриски" розглядають можливість посилення позиції лівого захисника шляхом оренди Майлза Льюїса-Скеллі з Арсенал. Англійський футболіст минулого сезону отримував чимало ігрової практики в основі "канонірів", проте в поточній кампанії частіше залишається в запасі, попри це має 26 ігор.

Арсенал має сильний склад та продовжує боротьбу за історичне чотириразове чемпіонство. Однак один із нюансів – недостатня ігрова практика для молодих гравців високого рівня. Мікель Артета цього сезону зазвичай обирав на позиції лівого захисника Ріккардо Калафіорі або П’єро Хінкапі. Обидва показали високі результати, а оренда Хінкапі вже підтверджена на літо.

19-річний Льюїс-Скеллі хоче грати в основі та вже має шість матчів за збірну Англії. Він був би стартовим гравцем більшості клубів Прем'єр-ліги, але навіть не входить до основного складу Арсеналу. Видання The Telegraph назвало Льюїса-Скеллі однією з п’яти зірок Арсеналу, яких клуб може віддати влітку для вигідного продажу або оренди, щоб прискорити розвиток гравця.