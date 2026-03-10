Сороки можуть активізувати переговори влітку, якщо лондонський клуб вилетить з АПЛ.
Домінік Соланке, Getty Images
10 березня 2026, 08:15
Ньюкасл розглядає можливість підписання нападника Тоттенгема Домініка Соланке під час літнього трансферного вікна.
Ініціатором потенційного переходу є головний тренер сорок Едді Гау, який добре знайомий із форвардом по спільній роботі в Борнмуті. Англійський спеціаліст хотів би бачити Соланке у своїй команді наступного сезону.
Зазначається, що інтерес Ньюкасла може посилитися, якщо Тоттенгем за підсумками кампанії залишить Англійську Прем’єр-лігу та вилетить до Чемпіоншипу.
Водночас на 27-річного нападника також звертають увагу інші клуби АПЛ, зокрема Крістал Пелас та Астон Вілла.
Нагадаємо, Реал Мадрид стежить за лідером Ньюкасла Тоналі.