Півзахисник Боруссії Дортмунд може перейти до АПЛ як вільний агент.

Півзахисник Боруссії Дортмунд Юліан Брандт може змінити клуб після завершення сезону та спробувати свої сили в Англійській Прем’єр-лізі.

За інформацією джерел, інтерес до 29-річного німецького хавбека проявляють Астон Вілла та Ньюкасл. Англійські клуби розглядають можливість підписати футболіста у статусі вільного агента.

Причиною такого сценарію стали невдалі переговори між Брандтом і керівництвом дортмундського клубу щодо продовження контракту. Сторони не змогли досягти домовленості про нову угоду.

Водночас на досвідченого півзахисника претендує і міланський Інтер, який також уважно стежить за ситуацією навколо гравця.

У складі Боруссії Дортмунд Юліан виграв кубок Німеччини у сезоні 2020/21 та був фіналістом Ліги чемпіонів сезону 2023/24.