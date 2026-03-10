Англія

Нападник шпор Матіс Тель відкрито висловив невдоволення прагматичним і надміру структурованим футболом в Англії, який, за його словами, вбиває видовищність гри.

Нападник лондонського Тоттенгема Матіс Тель відкрито розкритикував тактику команд англійської Прем'єр-ліги, зробивши очевидний випад у бік лідера чемпіонату — лондонського Арсенала. Хоча команда Мікеля Артети зараз впевнено очолює турнірну таблицю і претендує на безпрецедентний квадрупл (чотири трофеї за сезон), їхня залежність від стандартних положень і прагматизму викликає чимало дискусій.

Тель заявив, що сучасна АПЛ нагадує йому зоопарк, де видовищністю часто жертвують заради ефективності. Арсенал проводить один із найкращих сезонів за останні два десятиліття. Артета перетворив канонірів на справжню фізичну машину, яка ідеально опанувала темні мистецтва та розіграші стандартів.

Лише після подач з кутових команда забила вже 16 голів. Цей стиль стає прикладом для інших клубів АПЛ, які намагаються копіювати успішну формулу, що обурює деяких гравців та експертів, які вважають такий футбол занадто нудним.

Виступаючи у подкасті Zack Nani Foot & Live, французький форвард, який перебрався до Англії з мюнхенської Баварії, поділився своїм розчаруванням від англійського стилю гри:

"Скажу правду, це не захоплює; це нудно дивитися. Це просто зіткнення двох команд із власними ідеями, але без видовища. Тут немає Вінісіуса, який робить сомбреро і обігрує тебе, чи Кіліана Мбаппе, який тікає на швидкості. Тут усе більш структуровано, можливо, навіть занадто: чіткі ідеї, стандарти, дрібні деталі, які роблять різницю. Я навіть сказав помічнику тренера зі стандартів: "Не ставте мене на персональну опіку у штрафному". Тому що там просто справжній зоопарк", -заявив гравець.

Водночас не всі поділяють думку Теля. На захист Арсенала став легендарний екснападник Манчестер Юнайтед Вейн Руні, який назвав критику лондонців дуже несправедливою. На його думку, якщо команда знайшла слабке місце у суперників (наприклад, під час стандартів) і вміє цим користуватися, її потрібно лише хвалити:

"Футбол буває різним. Арсенал чудово грає, у них є всього потроху. Стандарти — це частина футболу. Якщо інші команди не можуть із цим впоратися, Арсенал має робити це ще частіше", — наголосив Руні.

Попереду в обох лондонських команд важкий тиждень. У той час як Арсенал продовжує боротьбу за чемпіонство і готується до матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баєра, Тоттенгем намагається уникнути зони вильоту, готуючись до складного протистояння з Ліверпулем в АПЛ та виїзного матчу проти мадридського Атлетіко в ЛЧ.