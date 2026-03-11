Італійський фахівець змінив Алессіо Діонізі та підписав контракт до кінця червня 2026 року.
Фабіо Казерта, getty images
11 березня 2026, 12:25
Італійський клуб Емполі офіційно оголосив про призначення Фабіо Казерта на посаду головного тренера команди.
Сторони підписали контракт, який діятиме до 30 червня 2026 року.
Казерта розпочав тренерську кар’єру у сезоні 2016/17 як асистент у Юве Стабія. Уже в наступному чемпіонаті він очолив команду та згодом зумів вивести її до Серія B.
Згодом 47-річний фахівець працював із низкою італійських клубів, серед яких Перуджа, Беневенто, Козенца, Катандзаро та Барі. У сезоні 2024/25 разом із Катандзаро він дійшов до півфіналу плейоф Серії B.
В Емполі Казерта змінив Алессіо Діонізі. У нинішньому сезоні це вже третій головний тренер команди.
Наразі Емполі посідає 13-те місце в турнірній таблиці Серія B і перебуває неподалік зони перехідних матчів.
Зазначимо, що у складі команди виступає український нападник Богдан Попов. У поточному сезоні він уже відзначився п'ятьма голами в 18 поєдинках.