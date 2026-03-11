Італія

Італійський фахівець змінив Алессіо Діонізі та підписав контракт до кінця червня 2026 року.

Італійський клуб Емполі офіційно оголосив про призначення Фабіо Казерта на посаду головного тренера команди.

Сторони підписали контракт, який діятиме до 30 червня 2026 року.

𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐌𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐅𝐚𝐛𝐢𝐨 𝐂𝐚𝐬𝐞𝐫𝐭𝐚 ✍️✅



Empoli Football Club è lieta di annunciare che Fabio Caserta è il nuovo allenatore della Prima Squadra



➡ https://t.co/x5IC3idIw1 pic.twitter.com/XBvO0RkIqu — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) March 10, 2026

Казерта розпочав тренерську кар’єру у сезоні 2016/17 як асистент у Юве Стабія. Уже в наступному чемпіонаті він очолив команду та згодом зумів вивести її до Серія B.

Згодом 47-річний фахівець працював із низкою італійських клубів, серед яких Перуджа, Беневенто, Козенца, Катандзаро та Барі. У сезоні 2024/25 разом із Катандзаро він дійшов до півфіналу плейоф Серії B.

В Емполі Казерта змінив Алессіо Діонізі. У нинішньому сезоні це вже третій головний тренер команди.

Наразі Емполі посідає 13-те місце в турнірній таблиці Серія B і перебуває неподалік зони перехідних матчів.

Зазначимо, що у складі команди виступає український нападник Богдан Попов. У поточному сезоні він уже відзначився п'ятьма голами в 18 поєдинках.