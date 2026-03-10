Англія

Аргентинський захисник повідомив керівництво про бажання змінити команду влітку.

Центральний захисник і капітан Тоттенгема Крістіан Ромеро має намір залишити лондонський клуб після завершення поточного сезону.

За інформацією джерел, 27-річний аргентинець уже повідомив керівництво команди про своє бажання змінити клуб під час літнього трансферного вікна. Його відхід вважається майже неминучим, навіть якщо Тоттенгем збереже місце в Англійській Прем’єр-лізі та досягне успіху в Лізі чемпіонів.

Повідомляється, що керівництво клубу і так планувало масштабне оновлення складу перед новим сезоном, а трансфер Ромеро може стати одним із перших великих кроків у цьому процесі.

Аргентинець приєднався до Тоттенгема у 2022 році, перейшовши з Аталанти за 52 мільйони євро. У нинішньому сезоні він провів 28 матчів, у яких забив шість голів і віддав чотири результативні передачі. Його контракт із лондонським клубом розрахований до 2029 року.