Аргентинський захисник повідомив керівництво про бажання змінити команду влітку.
Крістіан Ромеро Getty Images
10 березня 2026, 11:41
Центральний захисник і капітан Тоттенгема Крістіан Ромеро має намір залишити лондонський клуб після завершення поточного сезону.
За інформацією джерел, 27-річний аргентинець уже повідомив керівництво команди про своє бажання змінити клуб під час літнього трансферного вікна. Його відхід вважається майже неминучим, навіть якщо Тоттенгем збереже місце в Англійській Прем’єр-лізі та досягне успіху в Лізі чемпіонів.
Повідомляється, що керівництво клубу і так планувало масштабне оновлення складу перед новим сезоном, а трансфер Ромеро може стати одним із перших великих кроків у цьому процесі.
Аргентинець приєднався до Тоттенгема у 2022 році, перейшовши з Аталанти за 52 мільйони євро. У нинішньому сезоні він провів 28 матчів, у яких забив шість голів і віддав чотири результативні передачі. Його контракт із лондонським клубом розрахований до 2029 року.