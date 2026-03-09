Англія

Правий захисник Ньюкасла поки не є об’єктом активних перемовин із "містянами".

Манчестер Сіті наразі не веде переговорів щодо можливого переходу правого захисника Ньюкасла Тіно Лівраменто. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Раніше з’являлася інформація, що 23-річний футболіст може приєднатися до команди Пепа Гвардіоли вже влітку. Однак, за інформацією джерела, ці повідомлення не відповідають реальній ситуації.

Інсайдер зазначив, що Манчестер Сіті дійсно планує підсилити позицію правого захисника під час літнього трансферного вікна. Клуб шукає варіанти для посилення складу, але жодних контактів щодо Лівраменто наразі не було.

Тіно Лівраменто розглядався Манчестер Сіті приблизно рік тому, однак відтоді клуб не повертався до переговорів із Ньюкаслом чи представниками футболіста.

Очікується, що влітку керівництво Манчестер Сіті розгляне кілька кандидатур на позицію правого захисника, після чого визначиться з оптимальним варіантом для підсилення команди.