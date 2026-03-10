Англія

Англійський клуб може активізувати трансфер у разі переходу форварда до Барселони.

Манчестер Юнайтед зацікавлений у підписанні вінгера ПСЖ Бредлі Барколя під час найближчого трансферного вікна.

Англійський клуб розглядає французького футболіста як потенційну заміну Маркусу Рашфорду, який, за інформацією джерел, може остаточно перейти до Барселони приблизно за 26 мільйонів фунтів стерлінгів.

Переговори з паризьким клубом можуть виявитися непростими, адже ПСЖ зазвичай не поспішає розлучатися зі своїми ключовими виконавцями. Попри це, керівництво Манчестер Юнайтед налаштоване серйозно та готове спробувати домовитися про трансфер 22-річного вінгера.

