Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 18-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26 Манчестер Юнайтед прийматиме Ньюкасл Юнайтед.

Поєдинок відбудеться в п'ятницю, 26 грудня, на стадіоні Олд Траффорд у Манчестері, Англія. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Рубена Аморіма. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед можна поставити з коефіцієнтом 2.53, тоді як потенційний успіх Ньюкасл Юнайтед оцінюється показником 2.70. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.68.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога МЮ в 1 гол або нічия", представлений показником 2.00.

Коефіцієнтом 2.25 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Ніка Вольтемаде, тоді як потенційний гол Беньяміна Шешко — 2.50.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.06.

Слідкуйте за матчем Манчестер Юнайтед — Ньюкасл Юнайтед на Football.ua.