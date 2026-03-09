Україна

Команда Младена Бартуловича була значно майстерніша за своїх опонентів.

Арена Львів і в дев’ятнадцятому турі української Прем’єр-ліги не залишилась без футбольного матчу, адже львівський Рух проводив тут свою домашню гру посеред робочого дня в понеділок проти харківського Металіста 1925. Того самого колективу Младена Бартуловича, який посеред минулого тижня пробився до півфіналу Кубка України повз київський Локомотив (3:0), і, судячи з усього, витратив на це настільки небагато зусиль, що тренерський штаб вирішив фактично відмовитись від ротації на гру в чемпіонаті.

Але проблеми ігрового характеру в "жовто-чорних" за останній тиждень нікуди не зникли, а судячи з перебігу подій у першому таймі можна констатувати, що стан захисту суттєво погіршився не тільки в кадровому плані. При цьому травма ще й Миколи Киричка незадовго до перерви знекровила й без того знекровлену оборону львівського колективу. Футбол тим часом відбувався фактично в одні ворота.

Металіст 1925 постійно тримав м’яч у атаці й зрештою домігся свого посеред першого тайму. Одразу дублетом удалось вистрілити гостям, коли той-таки Киричок спочатку привіз стандарт у пів колі перед власним штрафним фолом проти Петера, після чого Павлюк розрядив шалену гармату в правий верхній кут чужих воріт. А вже за дві хвилини потому ніхто не завадив Забергджі в два дотики на дальній завершити подачу з лівого флангу штрафного від Крупського.

Металіст 1925 після двох голів трохи заспокоївся та навіть дав суперникам потримати м’яч у ногах. Але жодного зиску від того Рух так і не отримав, а натомість у ворота Герети прилетів і третій гол у компенсований час, коли відскок на дальню від подачі штрафного з лівого флангу Павлюк скинув під удар Шабанову на межу воротарського. Розгром, після якого друга половина взагалі не передбачала якоїсь інтриги.

Та її власне навіть і не намічалось у підсумку. Повна перевага команди Бартуловича над своїми суперниками, які піклувались лише про те, щоб не пропустити повну торбу у власні ворота. Але й це Руху вдавалось робити не надто успішно. Четвертий гол у сітці воріт Герети таки побував, але його скасували через офсайд у Петера в центрі поля, після чого через правий фланг розгорталась атака за участі Забергджі та фінальної крапки від Чурка.

Далі обидва тренери проводили ротацію, львів’яни від того краще грати точно не починали, а в захисті в них залишались такі прогалини, що складалось загальне враження гри в меншості для команди Федика. Мабуть, лише дивом гості не зуміли в своїх швидких атаках дійти до розгромного рахунку в цій грі.

У наступному турі львівський Рух гостюватиме в кам’янець-подільського Епіцентру, тоді як харківський Металіст 1925 навідається до донецького Шахтаря на цю саму арену.

Рух — Металіст 1925 0:3

Голи: Павлюк, 24, Забергджа, 26, Шабанов, 45+2

Рух: Герета — Роман, Киричок (Левицький, 39), Товарницький, Залипка — Рейляну (Рибак, 59), Підгурський, М. Бойко (Клайвер, 46) — Притула (Квас, 70), Ігор (І. Денисов, 46), Таллес.

Металіст 1925: Варакута — Салюк, Є. Павлюк, Шабанов (Дубко, 60), Крупський — Чурко, Калюжний, Аревало (Калітвінцев, 69) — Забергджа (Рашиця, 60), Петер (Кастільйо, 77), Антюх (Арі, 60).

Попередження: Роман