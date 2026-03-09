Італія

Бельгійський півзахисник Мілана закликав команду стабільніше грати з аутсайдерами після перемоги в дербі.

Алексіс Салемакерс поділився емоціями після перемоги Мілана над Інтером. Бельгієць наголосив, що "россонері" мають покращити результати у зустрічах із менш статусними командами, оскільки саме в таких іграх клуб регулярно втрачає очки.

Слова футболіста наводить ресурс Pianeta Milan:

"Проти великих команд ми дуже добре граємо. Ми завжди підходимо до таких матчів із належним менталітетом. Тепер треба попрацювати над проблемою ігор проти слабших суперників. Якщо вирішимо це питання, тоді можна буде говорити про великі цілі".

Зараз Мілан посідає другу сходинку в турнірній таблиці Серії А, продовжуючи боротьбу за чемпіонство.