Англія

Мінімальна поразка "сорок".

Головний тренер Ньюкасла Едді Гау підбив підсумки програного матчу Манчестер Юнайтед (0:1) в рамках 18-го туру АПЛ. Його слова наводить BBC.

«Мені здається, ми повинні були забрати очки на Олд Траффорд, але звинувачувати можемо лише самих себе. Це гра, що розчаровує. У першому таймі ми мали можливість взяти ініціативу, але ми цього не зробили, і я був незадоволений нашою грою до перерви.

Другий тайм вийшов значно кращим. Думаю, ми домінували у грі як у володінні м'ячем, так і у створенні моментів. Забракло того невловимого першого гола — забивши його, перемога була б у наших руках.

Я завжди в першу чергу вважаю себе відповідальним, а потім, звісно, ​​дивлюсь і на гравців. Сьогоднішній виступ, на мій погляд, був добрим. Я не стою тут із думкою: «Ми були безнадійно слабкі».

Якби ми перемогли, усі говорили б: «Це видатна гра», але, звичайно, ми не виграли, і нас за це критикуватимуть. Нам потрібно було зробити більше, щоб перемогти сьогодні», — заявив Гау.