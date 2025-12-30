ВІВТОРОК, 30 ГРУДНЯ, 21:30 ▪️ СТАМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕМ БАРРОТТ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Команда Енцо Марески знову залишила суперечливе враження у минулому турі. Блискучий перший тайм проти Астон Вілли, підкріплений цікавим голом Жуана Педро після подачі з кутового, так і не трансформувався у результат — після перерви Челсі розвалився й пропустив двічі від Оллі Воткінса. Поразка 1:2 залишила "синіх" на п’ятому місці та відкинула їх уже на десять очок від топ-3.

Попри це, атакувальний потенціал лондонців виглядає переконливо (саме дії в атаках, а не їхня реалізація). Челсі активно створює моменти, багато б’є по воротах і здатен нав’язувати високий темп, особливо вдома. Водночас кадрові проблеми нікуди не зникли: під питанням участь Марка Кукурельї, а Колвілл та Лавія залишаються в лазареті. Дискваліфікація Михайла Мудрика також продовжує обмежувати варіативність складу, хоча до відсутності українця ми вже звикли — тим не менш, він приносить користі зараз так само, як і Гіттенс.

Борнмут переживає значно складніший період. Нищівна поразка з рахунком 1:4 від Брентфорда стала вже дев’ятою поспіль без перемог у чемпіонаті, а оборона "вишень" залишається однією з найуразливіших у лізі. Команда опустилася до нижньої частини таблиці й дедалі більше відчуває тиск відсутності результатів.

Втім, навіть у складний період у Борнмута є світла пляма — Антуан Семеньйо. Він забив єдиний м’яч у попередньому турі та проводить найкращий сезон у кар’єрі. До того ж цей матч може стати для нього прощальним: гравцем активно цікавляться топклуби — особливо Манчестер Сіті. Саме швидкі переходи та індивідуальні дії ганця здатні створити проблеми Челсі.