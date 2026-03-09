Україна

В Житомирі вкрай незадоволені роботою бригади арбітрів.

Півзахсиник житомирьского Полісся Олександр Андрієвський розкритикував роботу арбітрів у матчі проти київського Динамо (1:2).

"Це смішно, чесно кажучи. Червона картка Біловару чиста. Якщо мені дають червону за те, що я на бутс наступаю людині, то тут він в опорну ногу б’є, там, де щиток. Я не знаю, якщо це не червона, то цікаво послухати арбітра на ВАР.

Скасовують гол чистий. Якщо такі фоли будуть свистіти, то це буде не футбол, а чорт зна що. Окей, не проблема. Ми рухаємося далі. Не будемо звинувачувати тільки суддів. Не скажу, що від нас впевнена гра була. Побачимо далі, як воно буде.

Я просто не розумію, як з ВАР може бути випадковість. Людина сидить перед телевізором і не бачить червону картку. І потім вони якийсь фол лівий знаходять у центрі поля. Окей. Я не хочу багато про арбітрів говорити. З перемогою Динамо. Вся боротьба попереду. Тому побачимо.

Ми хочемо вперше в історії отримати медалі для Полісся, тому ми дивимося в тому напрямку. Як воно буде – побачимо", — заявив Андрієвський.

Після поразки від Динамо Полісся залишилося на третій сходинці турнірної таблиці УПЛ, але кияни наблизилися до житомирян на відстань одного очка.