Англія

Команда Едді Гау вперше за 95 років виграла чотири поспіль домашні поєдинки проти манкуніанців.

Ньюкасл здобув перемогу над Манчестер Юнайтед з рахунком 2:1 у домашньому матчі 29-го туру англійської Прем’єр-ліги.

Цей результат став історичним для клубу із Сент-Джеймс Парк. Сороки вперше за останні 95 років змогли виграти чотири поспіль домашні матчі проти Манчестер Юнайтед у чемпіонаті Англії.

Попередній раз Ньюкасл не зміг перемогти манкуніанців на своєму полі ще у січні 2021 року. Тоді команди зіграли внічию 1:1, а голами відзначилися Аллан Сен-Максимен та Едінсон Кавані.

Після цього туру команда Едді Гау займає дванадцяте місце в турнірній таблиці АПЛ, тоді як Манчестер Юнайтед перебуває на третій позиції.