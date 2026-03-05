Англія

Футболіст працює над фізичною формою та готується до пошуку нового клубу.

29-річному півзахиснику дозволили користуватися клубними приміщеннями, щоб покращити фізичну форму та підготуватися до нового контракту. Деле вже показав відео зі свого тренування на полі академії Тоттенхема.

Футболіст залишався без клубу з вересня 2025 року після розірвання контракту з Комо. Раніше він став спеціальним гостем на північнолондонському дербі проти Арсенала.

За Тоттенхем Аллі провів 269 матчів, забив 67 голів і провів понад 19 тисяч хвилин, перш ніж піти у 2022 році. Після цього спроби заявити про себе в Евертоні та Бешикташі не увінчалися успіхом через проблеми з фізичною формою.

В турецькому Бешикташі він забив три голи у 15 матчах, а в Комо провів лише один матч, вийшовши на заміну проти Мілана, де був вилучений з поля.