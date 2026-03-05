Англія

43-річний тренер хоче продовжити роботу та розвивати команду в АПЛ.

Головний тренер Борнмута Андоні Іраола може продовжити співпрацю з клубом, попри інтерес з боку інших представників Англійської Прем’єр-ліги. Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, 43-річний іспанський фахівець розглядає можливість підписання нового довгострокового контракту з Борнмутом. Попри інтерес з боку Тоттенгема та Крістал Пелес, наставник схиляється до того, щоб залишитися в нинішній команді.

Зазначається, що Іраола почувається комфортно в клубі та прагне й надалі розвивати команду, підтримуючи її конкурентоспроможність в Англійській Прем’єр-лізі.

Наразі Борнмут має 40 очок і посідає дев’яте місце в турнірній таблиці АПЛ після 29 турів.