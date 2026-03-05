Англія

Головний тренер Вест Гема буде оскаржувати своє звільнення.

Головний тренер Вест Гема Нуну Ешпіріту Санту опинився у судовому конфлікті зі своїм колишнім клубом Ноттінгем Форест через його звільнення.

За даними The Athletic, юристи португальського фахівця вже готують відповідний позов. Точні вимоги та деталі справи наразі не розкриваються, проте анонімні джерела описують ситуацію як “вкрай напружену”, що свідчить про серйозні розбіжності між сторонами.

Нуну Ешпіріту Санту очолює Вест Гем, який після 29 турів займає 18-те місце в АПЛ з 28 очками, перебуваючи у зоні виживання.

Нагадаємо, що Ноттінгем Форест нещодавно призначив Вітора Перейру головним тренером до літа 2027 року. Це вже четверте призначення тренера у клубі за сезон — до Перейру командою керували Ендж Постекоглу, Нуну Ешпіріту Санту та Шон Дайч.