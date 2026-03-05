Англія

Надважлива перемога "Канонірів".

Лідер лондонського Арсеналу Букайо Сака висловився після матчу 29 туру АПЛ з Брайтоном (1:0).

"За відчуттями, це найважливіша перемога. Ми чули, як вболівальники несподівано почали святкувати під час гри, тому я уявляв, що в матчі Манчестер Сіті все складалося добре. Але зараз ми зосереджені на собі.

Ця гра вийшла досить непоказною, ми зіграли не найкращим чином, але іноді головне – це результат", – сказав Сака.

Цього сезону Букайо Сака відіграв за Арсенал 37 матчів, забив 9 голів та віддав 7 результативних передач.