Голкіпер розглядає трансфер, Інтер уже веде переговори з його агентом.

Воротар Тоттенгема Гульєльмо Вікаріо прагне змінити клуб після завершення сезону. За інформацією італійських джерел, гравець хоче повернутися на батьківщину.

Інтерес до 28-річного голкіпера проявляє Інтер. Представники міланського клубу вже зустрічалися з його агентом, а сам Вікаріо готовий до переговорів щодо можливого трансферу, якщо клуби домовляться про умови.

Тоттенгем підписав воротаря влітку 2023 року, заплативши Емполі 20 мільйонів євро. Відтоді він провів 105 матчів, у 28 із яких зберіг ворота сухими, але пропустив 145 м’ячів.

До переїзду в Англію італієць грав за Венецію, Перуджу та Кальярі.

