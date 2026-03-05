Англія

Перехід півзахисника Фореста до містян вважається вирішеною справою.

Манчестер Сіті наблизився до масштабного літнього підсилення. За повідомленнями TEAMtalk, трансфер півзахисника Ноттінгем Форест Елліота Андерсона до табору містян вже вважається вирішеною справою.

Символічно, що 23-річний гравець яскраво продемонстрував, чому Сіті так прагне його підписати, саме у їхньому очному протистоянні. У нещодавньому матчі на Етіхаді Андерсон забив приголомшливий гол, який приніс Форесту нічию та серйозно вдарив по чемпіонських амбіціях команди Пепа Гвардіоли.

Потенційний перехід стане серйозним ударом для Манчестер Юнайтед, які також розглядали гравця збірної Англії як пріоритетну ціль на заміну віковим лідерам, таким як Каземіро. Однак ключову роль у виборі Андерсона зіграв спортивний директор Сіті Угу Віана.

Зазначається, що португальський фахівець визначив півзахисника головною ціллю ще минулого літа, і клуб наполегливо працював над цією угодою. Журналіст Грем Бейлі підтверджує серйозність намірів:

Буду відвертим, вже кілька тижнів численні джерела кажуть мені, що перехід Андерсона до Сіті — це вирішена справа... Хоча Сіті та Форест нічого не підтверджують, у футбольних колах панує думка, що Андерсон знає, де гратиме наступного сезону, і це буде Етіхад" — заявив Грем.

Очікується, що цей трансфер стане одним із найдорожчих у літнє вікно. За наявною інформацією, Ноттінгем Форест вимагає за свою зірку близько 90 мільйонів фунтів стерлінгів.

Тим часом Пеп Гвардіола та його команда змушені швидко оговтатися від втрати очок, адже попереду на них чекають вирішальні виклики: кубковий матч проти Ньюкасла та битва в Лізі чемпіонів проти мадридського Реала.