Англія

Ендрюс, Каррік, Гвардіола та Слот змагатимуться за нагороду після успішних результатів своїх команд.

Англійська Прем’єр-ліга оголосила список кандидатів на звання найкращого тренера лютого. До шортлиста увійшли Кіт Ендрюс, Майкл Каррік, Пеп Гвардіола та Арне Слот.

Брентфорд під керівництвом Ендрюса провів п’ять матчів у чемпіонаті та набрав 10 очок. Команда здобула три перемоги, одного разу зіграла внічию та зазнала однієї поразки.

Манчестер Юнайтед під керівництвом Керріка не програв жодного матчу в лютому. Манкуніанці провели чотири поєдинки в АПЛ, здобувши три перемоги та одну нічию.

Манчестер Сіті з Пепом Гвардіолою також завершив місяць без поразок. Містяни виграли чотири матчі чемпіонату та ще один завершили внічию.

Ліверпуль під керівництвом Арне Слота зіграв чотири матчі у лютому, у яких здобув три перемоги та зазнав однієї поразки.

