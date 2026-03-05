Англія

У матчі з Брайтоном каноніри витратили понад 30 хвилин на повернення до активної гри.

У виїзному поєдинку 29-го туру АПЛ, в якому Арсенал мінімально здолав Брайтон (1:0), команда Мікеля Артети встановила власний сезонний рекорд за часом відновлення гри після зупинок.

За даними Opta, футболісти канонірів витратили 30 хвилин і 51 секунду на повернення м’яча в гру після різних пауз. Це найбільший показник для Арсеналу в поточному чемпіонаті.

У наступному турі лондонський Арсенал прийматиме Евертон.

Нагадаємо, після завершення гри головний тренер "чайок" Фабіан Гюрцелер виступив із критикою ігрового стилю, у якому "каноніри" здобули перемогу.