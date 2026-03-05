Англія

В Англії підбивають підсумки лютого.

Стали відомі імена претендентів на найкращого гравця місяця в чемпіонаті Англії за підсумками лютого. Про це повідомляє офіційний сайт АПЛ.

На звання "Гравець місяця" претендують шість виконавців: