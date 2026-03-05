Стали відомі імена претендентів на найкращого гравця місяця в чемпіонаті Англії за підсумками лютого. Про це повідомляє офіційний сайт АПЛ.

На звання "Гравець місяця" претендують шість виконавців:

  • Віктор Йокерес (Арсенал) – 4 голи в 4 матчах;
  •  
  • Ніко О'Райлі (Манчестер Сіті) – 3 голи в 5 матчах;
  •  
  • Данго Ваттара (Брентфорд) – 2 голи і 2 асисти в 5 матчах;
  •  
  • Антуан Семеньйо (Манчестер Сіті) – 3 голи і 1 асист у 5 матчах;
  •  
  • Беньямін Шешко (Манчестер Юнайтед) – 3 голи в 4 матчах;
  •  
  • Вірджил ван Дейк (Ліверпуль) – 2 голи і 2 «сухі» матчі в 4 іграх.