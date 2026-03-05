Англія

Ексдиректор Арсенала за крок до скандального відходу

Амбітний проєкт за участю колишнього спортивного директора лондонського Арсенала Еду Гаспара у Ноттінгем Форест, схоже, наближається до свого гіркого фіналу. Восьмимісячне перебування бразильця на чолі футбольних операцій клубу завершується драматично: йому вказали триматися подалі від домашнього стадіону Сіті Граунд та тренувального комплексу команди.

Як повідомляє видання The Telegraph, Еду не був присутній на недавньому матчі проти Манчестер Сіті, який завершився сенсаційною нічиєю 2:2. Це вже третя поспіль гра, яку функціонер пропускає. Його постійна відсутність у VIP-ложі лише підсилює чутки про повний розрив стосунків із власником клубу Евангелосом Марінакісом.

Замість очікуваного розвитку, період роботи Еду запам'ятався суцільною нестабільністю. Попри витрачені 200 мільйонів фунтів стерлінгів на нових гравців, результати команди залишаються катастрофічними. Лише з липня місяця клуб встиг змінити чотирьох наставників:

У вересні посаду залишив Нуну Ешпіріту Санту. Вважається, що однією з причин стали напружені стосунки та конфлікти саме з Еду Гаспаром. 12 лютого, лише через 114 днів після призначення, керівництво вказало на двері Шону Дайчу. Сам наставник не приховує свого розчарування.

У недавньому інтерв'ю він заявив, що статистика та факти були на його боці, а звільнення не піддається жодному логічному аналізу. Хоча клуб поки що стверджує, що Еду продовжує виконувати свої обов'язки, заборона на відвідування інфраструктури клубу свідчить про те, що розірвання контракту буде оформлено найближчим часом.

Тепер рятувати команду від вильоту доведеться новому головному тренеру — Вітору Перейрі. Ситуація критична: наразі Ноттінгем Форест посідає 17-те місце в турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи зону вильоту лише за різницею м'ячів.