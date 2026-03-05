Україна

Київський клуб отримав технічну перемогу, а господарів зобов’язали сплатити штраф і компенсувати витрати.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив рішення щодо матчу 17-го туру УПЛ між Олександрією та Оболонню, який не відбувся 23 лютого 2026 року.

Комітет постановив:

- Олександрії зараховано технічну поразку з рахунком 0:3;

- Оболоні присуджено технічну перемогу 3:0;

- Олександрію зобов’язано сплатити обов’язковий внесок у розмірі 150 000 гривень;

Клуб також має компенсувати витрати Оболоні, офіційним особам та мовнику, пов’язані з участю у матчі. Причиною рішення стала неналежна підготовка господарів до проведення гри, що призвело до її скасування.

